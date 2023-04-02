Дубль Лєвандовскі і більярдні удари у відеоогляді матчу Ельче – Барселона – 0:4
2 квітня 10:59 - Читать на русском
Барселона не залишила жодних шансів Ельче у 27 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Ансу Фаті 56’
Ферран Торрес 70’
56’ Ансу Фаті
70’ Ферран Торрес
До перерви лідер чемпіонату обмежився одним голом у ворота найгіршої команди. Араухо скинув м'яч Лєвандовскі, який знайшов "щілинку" в оточенні кількох суперників.
Барселона легко розгромила Ельче – Фаті забив перший гол за півроку, Лєвандовскі оформив дубль
У другій половині Ельче отримав ще 3 м'ячі. Лєвандовскі оформив дубль, а Фаті та Ферран відзначилися більярдними ударами після проходів. 4:0 – черговий крок Барси на шляху до чемпіонства.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter