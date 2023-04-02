Барселона не залишила жодних шансів Ельче у 27 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

До перерви лідер чемпіонату обмежився одним голом у ворота найгіршої команди. Араухо скинув м'яч Лєвандовскі, який знайшов "щілинку" в оточенні кількох суперників.

Барселона легко розгромила Ельче – Фаті забив перший гол за півроку, Лєвандовскі оформив дубль

У другій половині Ельче отримав ще 3 м'ячі. Лєвандовскі оформив дубль, а Фаті та Ферран відзначилися більярдними ударами після проходів. 4:0 – черговий крок Барси на шляху до чемпіонства.