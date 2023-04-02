Барселона не оставила никаких шансов Эльче в 27 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

До перерыва лидер чемпионата ограничился одним голом в ворота худшей команды. Араухо сбросил мяч Левандовски, который нашел "щелку" в окружении нескольких соперников.

Барселона легко разгромила Эльче – Фати забил первый гол за полгода, Левандовски оформил дубль

Во второй половине Эльче получил еще 3 мяча. Левандовски оформил дубль, а Фати и Ферран отличились бильярдными ударами после проходов. 4:0 – очередной шаг Барсы на пути к чемпионству.