Дубль Левандовски и бильярдные удары в видеообзоре матча Эльче – Барселона – 0:4
2 апреля 10:59 - Читати українською
Барселона не оставила никаких шансов Эльче в 27 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
Ансу Фати 56’
Ферран Торрес 70’
56’ Ансу Фати
70’ Ферран Торрес
До перерыва лидер чемпионата ограничился одним голом в ворота худшей команды. Араухо сбросил мяч Левандовски, который нашел "щелку" в окружении нескольких соперников.
Барселона легко разгромила Эльче – Фати забил первый гол за полгода, Левандовски оформил дубль
Во второй половине Эльче получил еще 3 мяча. Левандовски оформил дубль, а Фати и Ферран отличились бильярдными ударами после проходов. 4:0 – очередной шаг Барсы на пути к чемпионству.
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