Кальярі приймав Мілан в рамках 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ібра повернувся у стартовий склад Мілана на матч Серії А, пропустивши майже два місяці, і одразу взявся до справи. Вже на 7-й хвилині швед вивів гостей вперед, реалізувавши пенальті.

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На цьому 39-річний нападник вирішив не зупинятись і після перерви подвоїв перевагу своєї команди. Гравці Кальярі отримали чисельну перевагу у другому таймі, але так і не змогли її конвертувати у забитий м'яч.

Мілан набрав 43 очки й відірвався від другої позиції на три залікових бали. Кальярі, маючи в активі 14 пунктів, залишається на сімнадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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