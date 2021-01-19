Кальяри принимал Милан в рамках 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Ибра вернулся в стартовый состав Милана на матч Серии А, пропустив почти два месяца, и сразу приступил к делу. Уже на 7-й минуте швед вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

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На этом 39-летний нападающий решил не останавливаться и после перерыва удвоил преимущество своей команды. Игроки Кальяри получили численное преимущество во втором тайме, но так и не смогли его конвертировать в забитый мяч.

Милан набрал 43 очка и оторвался от второй позиции на три зачетных балла. Кальяри, имея в активе 14 пунктов, остается на семнадцатой строчке в турнирной таблице.

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