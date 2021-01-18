Інтер після перемоги над Ювентусом наздогнав Мілан у турнірній таблиці, тож "россо-нері" у поточному турі необхідно було перемагати за будь-яку ціну. Благо, в суперники випав Кальярі, який не виграв жоден з останніх десяти матчів – в шести з них острів'яни зазнали поразок. Словом, гості були однозначними фаворитами зустрічі.

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Свій статус міланці почали підтверджувати одразу зі стартовим свистком. Вже на 7-й хвилині вони заробили пенальті за фол проти Ібрагімовіча – сам Златан і реалізував "11-метровий". 0:1. Ібра, таким чином, вперше за кар'єру в топ-5 чемпіонатах забив у дев'яти поспіль матчах в основі.

На 37-й хвилині перевагу Мілана міг подвоїти Калабрія, однак його дальній постріл прийшовся у стійку. Не біда! На старті другого тайму Калабрія взяв участь у другому взятті воріт, вирізавши шикарну довгу передачу з власної половини під вихід Ібрагімовіча віч-на-віч. Златан розстріляв ворота у дотик – 0:2! Мілан забив на виїзді у 19-му матчі поспіль, що є найкращим результатом після періоду з березня 1992 року по квітень 1993-го.

Після цього інтрига в поєдинку наказала довго жити. Хавбек "россо-нері" Салемакерс вирішив її відродити, отримавши дві жовті картки за вісім хвилин по заміні. Кальярі спробував щось створити наприкінці зустрічі, але і моментів було обмаль, і Доннарумма не спав. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Стефано Піолі.

Таким чином, Мілан набрав 43 очки й відірвався від другої позиції на три залікових бали. Кальярі, маючи в активі 14 пунктів, залишається на сімнадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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