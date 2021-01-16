"Я буду продовжувати грати, поки почуваюсь добре. Потім подивимося, поговоримо щодо мого контракту. Я не хотів потрапити в пастку, з якої немає виходу, тому спочатку підписав шестимісячний контракт, який потім продовжив.

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Я не хочу говорити про те, скільки матчів я зіграв, це змушує мене відчувати себе старим. Моє завдання – створити молоду команду зараз, це щось інше, ніж те, що я робив раніше. Але коли я досягаю в цьому успіху, я відчуваю себе щасливішими, ніж коли я перемагаю", – цитує Ібрагімовича Football Italia.

У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 7 матчів, в яких забив 10 м'ячів.

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