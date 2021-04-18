Борусія Д розгромила Вердер в рамках 29-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Бременці несподівано вийшли вперед на 14-й хвилині, але цим лише розізлили "джмелів". Ще до перерви дортмундці забили тричі завдяки Рейні та Холанду, який оформив дубль. Розгромну крапку наприкінці зустрічі поставив Хуммельс.

Борусія Д завдяки дублю Холанда впевнено здолала Вердер і піднялась на п'яту сходинку Бундесліги

Завдяки цій перемозі Борусія набрала 49 очок і повернулася на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Вердер залишився тринадцятим, маючи у своєму активі 30 залікових пунктів.