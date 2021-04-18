Дубль Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Вердер – 4:1
20:05 - Читать на русском
Борусія Д розгромила Вердер в рамках 29-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
29’ Джованні Рейна
32’ Ерлінг Холанд
38’ Ерлінг Холанд
87’ Матс Хуммельс
Мілот Рашіца 14’
14’ Мілот Рашіца
29’ Джованні Рейна
32’ Ерлінг Холанд
38’ Ерлінг Холанд
87’ Матс Хуммельс
Бременці несподівано вийшли вперед на 14-й хвилині, але цим лише розізлили "джмелів". Ще до перерви дортмундці забили тричі завдяки Рейні та Холанду, який оформив дубль. Розгромну крапку наприкінці зустрічі поставив Хуммельс.
Борусія Д завдяки дублю Холанда впевнено здолала Вердер і піднялась на п'яту сходинку Бундесліги
Завдяки цій перемозі Борусія набрала 49 очок і повернулася на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Вердер залишився тринадцятим, маючи у своєму активі 30 залікових пунктів.
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