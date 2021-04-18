Дубль Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Вердер – 4:1
20:05 - Читати українською
Боруссия Д разгромила Вердер в рамках 29-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
29’ Джованни Рейна
32’ Эрлинг Холанд
38’ Эрлинг Холанд
87’ Матс Хуммельс
Милот Рашица 14’
14’ Милот Рашица
29’ Джованни Рейна
32’ Эрлинг Холанд
38’ Эрлинг Холанд
87’ Матс Хуммельс
Бременцы неожиданно вышли вперед на 14-й минуте, но этим только разозлили "шмелей". Еще до перерыва дортмундцы забили трижды благодаря Рейне и Холанду, который оформил дубль. Разгромную точку в конце встречи поставил Хуммельс.
Боруссия Д благодаря дублю Холанда уверенно одолела Вердер и поднялась на пятую строчку Бундеслиги
Благодаря этой победе Боруссия набрала 49 очков и вернулась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Вердер остался тринадцатым, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.
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