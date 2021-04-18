Боруссия Д разгромила Вердер в рамках 29-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бременцы неожиданно вышли вперед на 14-й минуте, но этим только разозлили "шмелей". Еще до перерыва дортмундцы забили трижды благодаря Рейне и Холанду, который оформил дубль. Разгромную точку в конце встречи поставил Хуммельс.

Боруссия Д благодаря дублю Холанда уверенно одолела Вердер и поднялась на пятую строчку Бундеслиги

Благодаря этой победе Боруссия набрала 49 очков и вернулась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Вердер остался тринадцатым, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.