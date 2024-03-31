Артем Довбик нарешті перервав безгольову серію за Жирону, яка тривала з 21 січня. У матчі Жирона – Бетіс форвард збірної України забив два голи.

Довбик видав фантастику після збірної, класний матч Циганкова: Жирона здобула історичну перемогу й закріпилася в зоні ЛЧ

На 36-й хвилині Довбик реалізував пенальті, призначений за гру рукою після свого ж удару. А по перерві Артем реалізував вихід сам на сам, оформивши дубль. Тепер у нього 16 голів у Ла Лізі – стільки ж у Беллінгема і Будіміра.

Бетіс двічі відігрувався, але нічию таки не втримав. Вже у доданий час зіграла заміна Мічела. Крістіан Стуані з другої спроби таки спрямував м'яч у сітку і приніс Жироні перемогу. Довбик став співавтором і цього м'яча. Артем був замінений на 90+6 хвилині, а Віктор Циганков пішов з поля на 82-й.

3:2 – Жирона набрала 65 очок і закріпилася в зоні ЛЧ. Бетіс залишився сьомим – 42 бали.