Артем Довбик, як і Віктор Циганков, вийшов у стартовому складі на матч Жирона – Бетіс, а на 36-й хвилині записав до свого активу забитий гол.

Довбик і Циганков повертаються в Ла Лігу після збірної України: онлайн-трансляція матчу Жирона – Бетіс

Після удару форварда Жирони м'яч зачепив руку захисника. Це було в межах штрафного майданчика – арбітр після втручання VAR призначив пенальті. Його впевнено реалізував сам Артем Довбик.

Цей гол став для форварда збірної України 15-м у складі Жирони. Також в активі Артема 5 асистів. Востаннє Довбик забивав за Жирону більше двох місяців тому – 21 січня він оформив хет-трик у ворота Севільї. Безгольова серія нападника в Ла Лізі налічувала 7 матчів.

Жирона – Бетіс: відео гола Артема Довбика 31 03 2024