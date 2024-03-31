Артем Довбик наконец прервал безголевую серию за Жирону, которая длилась с 21 января. В матче Жирона – Бетис форвард сборной Украины забил два гола.

Довбик выдал фантастику после сборной, классный матч Цыганкова: Жирона одержала историческую победу и закрепилась в зоне ЛЧ

На 36-й минуте Довбик реализовал пенальти, назначенный за игру рукой после своего же удара. А после перерыва Артем реализовал выход один на один, оформив дубль. Теперь у него 16 голов в Ла Лиге – столько же у Беллингема и Будимира.

Бетис дважды отыгрывался, но ничью таки не удержал. Уже в добавленное время сыграла замена Мичела. Кристиан Стуани со второй попытки таки направил мяч в сетку и принес Жироне победу. Довбик стал соавтором и этого мяча. Артем был заменен на 90+6 минуте, а Виктор Цыганков ушел с поля на 82-й.

3:2 – Жирона набрала 65 очков и закрепилась в зоне ЛЧ. Бетис остался седьмым – 42 балла.