Інтер розібрався з Емполі у 31-му турі чемпіонату Італії. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм завершився нулями без жодного удару "нерадзуррі" у площину. По перерві настав час Ромелу Лукаку. Бельгієць оформив перший дубль у Серії А 2022/23. Спершу форвард обігрався з Брозовічем і влучно пробив у кут воріт, а згодом гарматним ударом подвоїв перевагу гостей.

Інтер перервав тривалу безвиграшну серію – перший дубль Лукаку в чемпіонаті приніс розгром півфіналісту ЛЧ

Крапку в матчі поставив Лаутаро Мартінес, який вийшов на заміну. Аргентинцю асистував все той же Лукаку, який безапеляційно забрав звання героя зустрічі. Емполі капітулював і продовжує боротьбу за збереження прописки в Серії А.

0:3 – Інтер після виходу у півфінал Ліги чемпіонів перервав невдалу серію і в чемпіонаті Італії. "Нерадзуррі" завершили 5-матчеву серію без перемог і обійшли Мілан, який свій матч 31-го туру ще не зіграв.