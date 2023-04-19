Інтер був фаворитом у битві кризових команд – домашні 0:2 вимагали подвигу від Бенфіки

Поєдинок Інтер – Бенфіка стартував о 22:00 за київським часом на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Перша гра у Лісабоні завершилася перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:0 (забивали Барелла і Лукаку). Переможець двоматчевого протистояння у півфіналі Ліги чемпіонів виходив на Мілан, який вибив Наполі – без п'яти хвилин чемпіона Італії.

Обидві команди переживають важкий період. Бенфіка восени стала однією з головних сенсацій Ліги чемпіонів, випередивши ПСЖ і Ювентус, але у вирішальний момент сезону почала здавати. Ще буквально 2 тижні тому "орли" лідирували у чемпіонаті Португалії з відривом у 10 очок, але після поразок від Порту та Шавеша гандикап перед "драконами" скоротився до 4-х пунктів за 6 турів до фінішу. З урахуванням гри проти Інтера в Лісабоні команда Рогера Шмідта програла три матчі поспіль.

У Інтера в Серії А справи куди гірші. Команда Сімоне Індзагі востаннє вигравала у чемпіонаті ще 5 березня. Ба більше, у 5-ти останніх турах "нерадзуррі" взагалі набрали лише одне очко і випали з зони Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Рому і Мілан. У останніх трьох матчах Серії А "змії" ще й не забивали – це трапилося вперше в історії клубу. Попри це, Інтер після виїзних 2:0 був явним фаворитом на вихід у півфінал. Навіть без травмованих де Врея і Шкріняра (перший, щоправда, таки потрапив у запас).

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Швидкий гол та ідеальний початок для господарів

Стартового штурму від Бенфіки, якій потрібно було забивати, не вийшло. Перший момент був за Інтером. Лаутаро класно уникнув підкату суперника, розігнав атаку, а от із пасом на Дімарко не склалося – засильно. Віддай аргентинець точніше, то вивів би партнера віч-на-віч із кіпером. Інтер дозволяв "орлам" тримати м'яч у другій третині поля, але не більше. Моментів біля воріт Онана у дебюті гри не було.

А Інтер свій другий шанс реалізував. На 14-й хвилині господарі організували гольову атаку. Джеко виграв повітря, скинув на Бареллу, той уникнув підкату, обігрався з Лаутаро, прибрав захисника і лівою класно пробив у дальній верхній кут. 1:0 – ідеальний початок для команди Індзагі. Бенфіці для екстра-тайму потрібно було забивати вже тричі.

Пропущений гол негативно вплинув на і так невиразну команду Шмідта. Влаходімос ледь не "привіз" другий гол, випустивши м'яч із рук у своєму штрафному. Обійшлося. А от біля воріт Інтера, як і раніше, не було зовсім нічого. Господарі повністю контролювали ситуацію на полі Джузеппе Меацца. Єдине, що створила Бенфіка у перші півгодини – непоганий удар Грімальдо зі штрафного. Онана у стрибку забрав м'яч.

Інтер зарано розслабився – покарання прийшло миттєво

Поступово гості оговталися. Біля воріт Онана стало цікавіше. Щоправда, спершу забили господарі. На 33-й хвилині Лаутаро головою спрямував м'яч у сітку, однак одразу пролунав свисток – чемпіон світу відверто відштовхнув суперника.

А ще за 5 хвилин Бенфіка відігралася. Фредрік Аурснес головою з кількох метрів замкнув подачу Рафи Сілви з правого флангу. Андре Онана був безсилий. По суті, нізвідки прийшов цей гол – гравці Інтера подумки, схоже, вже пішли в роздягальню, за що одразу поплатилися. Перший пропущений м'яч команди Індзагі у плей-офф Ліги чемпіонів. Йшла 38 хвилина. Була підозра на офсайд у Рафи Сілви, але повтор показав, що все було чисто.

У підсумку, 1:1 після першого тайму з невеликою кількістю моментів. Шанси у гостей ще залишалися – Аурснес забив надважливий гол, реалізувавши єдиний гострий момент лісабонців.

Крок відчаю Шмідта і гол Інтера – екс-зірка Шахтаря не допоміг, Дімарко зробив гол для Лаутаро

На другий тайм Рогер Шмідт пішов ва-банк. Замість правого захисника Жілберто вийшов Давід Нерес, який через повномасштабну агресію Росії так і не зіграв за Шахтар в офіційних матчах. Бенфіка почала другий тайм куди активніше, ніж першу половину гри. Інтер помітно нервував, але стартовий настик витримав. А ближче до середини тайму відвів гру від своїх воріт і створив момент – Джеко не влучив після навісу Бастоні. Стартовий натиск "орлів" поступово зійшов нанівець – команди Шмідта вистачило на хвилин 10 другого тайму.

Інтер натомість зняв всі питання. На 65-й хвилині Дімарко відкрився під пас Мхітаряна, розкішно прострілив у воротарський, де Лаутаро залишалося занести м'яч у сітку. Аргентинець нарешті перерва свою безгольову серію, яка тривала з 5 березня (10 матчів). 2:1 – фактично, все стало зрозуміло. Лаутаро міг організувати і третій гол, проте невдало віддав на Джеко при виході два в одного.

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Сімоне Індзагі провів потрійну заміну, яка одразу дала результат. На 78-й хвилині Хоакін Корреа, який замінив Лаутаро, отримав пас від Дімарко, хитнув Отаменді і від стієчки поклав у дальній кут. 3:1 – це була крапка. Нерес міг скоротити відставання Бенфіки, але влучив у стійку.

Втім, міні-драма таки сталася – Інтер знову зарано розслабився. Спершу забив Антоніу Сілва після навісу Грімальдо зі штрафного, а на останніх секундах "орли" заштовхали третій м'яч (забив Муса), який вже ні на що не вплинув. Видовищні 3:3 на Джузеппе Меацца.

Інтер вперше з сезону 2009/10 вийшов у півфінал ЛЧ. Тоді під керівництвом Жозе Моурінью "нерадзуррі" виграли Лігу чемпіонів. Щоб повторити те досягнення, підопічним Сімоне Індзагі для початку потрібно пройти Мілан – саме "россонері" стануть їхніми суперниками у півфіналі.

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