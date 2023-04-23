Интер разобрался с Эмполи в 31-м туре чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый тайм завершился нулями без ударов "нерадзурри" в створ. После перерыва настало время Ромелу Лукаку. Бельгиец оформил первый дубль в Серии А 2022/23. Сначала форвард обыгрался с Брозовичем и точно пробил в угол ворот, а затем пушечным ударом удвоил преимущество гостей.

Интер прервал длительную безвыигрышную серию – первый дубль Лукаку в чемпионате принес разгром полуфиналисту ЛЧ

Точку в матче поставил вышедший на замену Лаутаро Мартинес. Аргентинцу ассистировал все тот же Лукаку, который безапелляционно забрал звание героя встречи. Эмполи капитулировал и продолжает борьбу за сохранение прописки в Серии А.

0:3 – Интер после выхода в полуфинал Лиги чемпионов прервал неудачную серию и в чемпионате Италии. "Нерадзурри" завершили 5-матчевую серию без побед и обошли Милан, который свой матч 31-го тура еще не сыграл.