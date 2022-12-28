"Влад – дуже талановитий футболіст. Мені він імпонує. Скажу чесно, я скептично ставлюся до його подальшого розвитку за межами Дніпра-1. Не хочу нікого ображати, але мені здається, що Дніпро-1 – це його команда.

Дубінчак готовий підстрахувати лівий фланг Динамо після відходу Миколенка

Його орендна угода розрахована до кінця сезону, але якщо Динамо захоче, то зможе повернути його взимку. Від цього ми нікуди не дінемося, але поки що вони не зверталися.Я неодноразово говорив про Дубінчака, Довбика та Супрягу, що Дніпро-1 – це їхня команда, де вони зможуть найбільше себе реалізувати", – цитує Березу FanDay.

За чутками, Динамо хоче достроково повернути Дубінчака з оренди через потенційний трансфер Віталія Миколенка в Евертон.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу