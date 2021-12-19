"Для того, щоб зрозуміти, чи готовий я грати в Динамо, маю спочатку потрапити до його основної обойми. А щоб отримати свій шанс, потрібно набратися терпіння, якийсь час посидіти на лавці – це також очевидно. Але оцінюючи ситуацію глобально, я завжди віддаю перевагу регулярній ігровій практиці у скромнішій команді, аніж твердому статусу запасного в топовій.

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Якщо мене знову викличуть до Києва, я, звичайно, поїду і робитиму все, щоб проявити себе з найкращого боку. Хоча розумію, що одного мого бажання мало – все вирішуватиметься на рівні керівників клубів та тренерів. Так що зараз я повністю зосереджений на виступах за СК Дніпро-1 і завданнях, що стоять перед ним.

Перед сезоном ми націлювалися на одну з путівок у єврокубки, проте тепер, з урахуванням тієї гри та тих результатів, які стала показувати команда, напевно, треба підвищувати ставки. Якщо ми втратимо третє місце, я в будь-якому разі вважатиму це невдачею", – цитує Дубінчака Футбольний клуб.

Орендна угода СК Дніпро-1 з Динамо щодо Владислава розрахована до кінця поточного сезону. У разі зимового відходу Віталія Миколенка в Евертон 23-річного оборонця достроково повернуть у Київ.

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