Матч КНДР – Японія в рамках азійського відбору на ЧС-2026 сьогодні не відбудеться, інформує Kyodo News.

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21 березня "самураї" мінімально здолали північнокорейців у Токіо, а 26-го мала відбутися повторна зустріч на стадіоні імені Кім Ір Сена у Пхеньяні. Японській делегації просто заборонили приїжджати на гру. КНДР хотіла перенести матч на нейтральне поле чи навіть знову зіграти в Токіо, але суперник відмовив. Цілком ймовірно, що "Чхолліма" буде покарана технічною поразкою.

Причина всього цього сюру – стурбованість влади КНДР щодо зростання кількості зареєстрованих випадків блискавичної гемолітичної стрептококової інфекції, яка шириться Японією. Північнокорейці не вперше відзначаються страхом перед епідеміями. Вони взагалі знімалися з відбору ЧС-2022, щоб інші збірні не "завозили" коронавірус.

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