Президент Французької федерації футболу Філіпп Діалло повідомив, що товариський матч проти Чилі в Марселі розпочнеться з хвилини мовчання на честь жертв московського теракту. 22 березня група з 4 озброєних нападників влаштувала стрілянину у концертній залі торгового центру "Крокус-Сіті". За даними російських пропагандистських ЗМІ, загинуло щонайменше 139 людей.

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"Після цих подій нам потрібна велика солідарність із російським народом. Чому ми не влаштували хвилину мовчання у матчі з Німеччиною? Нам бракувало часу, такі речі слід ретельно планувати, з огляду на все жахіття. Будьте впевнені, що Федерація футболу Франції повністю солідарна з російським народом і нашими російськими колегами", – наводить слова Діалло Europe 1.

Нагадаємо, товариський матч Франція – Чилі відбудеться сьогодні, стартовий свисток о 22:00 за київським часом.

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