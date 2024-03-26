Матч КНДР – Япония в рамках азиатского отбора на ЧМ-2026 сегодня не состоится, информирует Kyodo News.

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21 марта "самураи" минимально одолели северокорейцев в Токио, а 26-го должна была состояться повторная встреча на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Японской делегации просто запретили приезжать на игру. КНДР хотела перенести матч на нейтральное поле или даже снова сыграть в Токио, но соперник отказал. Вполне вероятно, что "Чхоллима" будет наказана техническим поражением.

Причина всего этого сюра – обеспокоенность властей КНДР относительно роста количества зарегистрированных случаев молниеносной гемолитической стрептококковой инфекции, которая распространяется по Японии. Северокорейцы не впервые отмечаются страхом перед эпидемиями. Они вообще снимались с отбора ЧМ-2022, чтобы другие сборные не "завозили" коронавирус.

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