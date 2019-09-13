Руні шкодує, що Гвардіола не очолив збірну Англії десять років тому

Форвард ДС Юнайтед Уейн Руні висловив упевненість, що десять років тому збірна Англії виграла б усі можливі трофеї, якби її тренував нинішній наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Озираючись на нашу команду десятирічної давності, можна сказати, що, можливо, у нас був найкращий склад у всьому світі.

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Ріо Фердінанд, Джон Террі, Ешлі Коул, Стівен Джеррард, Пол Скоулз, Френк Лемпард, Девід Бекхем, я, Майкл Оуен – це склад нашої команди на той час. Якби нас тоді очолював Гвардіола, ми б виграли все, поза всяким сумнівом", – наводить слова Руні Goal.com.

Нагадаємо, Руні є найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. У 120 матчах за національну команду він забив 53 м'ячі.

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