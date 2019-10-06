Руні зробив прогноз на чемпіонські перегони в АПЛ

Колишній гравець збірної Англії Вейн Руні поділився своїми думками щодо чемпіонських перегонів в АПЛ у цьому сезоні.

"На мій погляд, Ліверпуль виглядає сильнішим за інших. Команда Клоппа зуміла додати різноманітності у свою гру в порівнянні з минулим сезоном. Мені здається, саме вони стануть чемпіонами.

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У Манчестер Сіті фантастична команда, але вона була такою і в минулому сезоні. Сіті залишився на тому ж відмінному рівні, але я віддаю перевагу Ліверпулю", – сказав нападник ДС Юнайтед в ефірі IFL TV.

Нагадаємо, Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ з 24 очками у 8 матчах. У минулому сезоні команда Юргена Клоппа посіла друге місце, поступившись Манчестер Сіті одним очком.

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