Дружина Мессі зворушливо привітала коханого з днем народження

Антонелла Рокуццо вкотре підкреслила любов і вірність своєму чоловіку – форварду Барселони Ліонелю Мессі.
Обраниця шестиразового володаря "Золотого м'яча" у Instagram опублікувала спільну фотографію з Лео, привітавши його з 33-річчям.
Мессі з коханою знялися у кліпі репера Residente – пристрасний поцілунок лідера Барселони підірвав мережу
"Вітаю кохання всього мого життя. Ми святкуватимемо сьогодні, завтра і завжди. Дякую за все, я тебе люблю", – написала Рокуццо під світлиною.
Нагадаємо, пара знайома ще з дитинства, а офіційний шлюб уклала в червні 2017-го. Антонелла та ЛІонель виховують трьох синів – Тьяго, Маттео і Чіро.
Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону