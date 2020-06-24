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Дружина Мессі зворушливо привітала коханого з днем народження

17:15 - Читать на русском
Дружина Мессі зворушливо привітала коханого з днем народження
Ліонель з дружиною та дітьми / Фото із соцмереж

Антонелла Рокуццо вкотре підкреслила любов і вірність своєму чоловіку – форварду Барселони Ліонелю Мессі.

Обраниця шестиразового володаря "Золотого м'яча" у Instagram опублікувала спільну фотографію з Лео, привітавши його з 33-річчям.

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"Вітаю кохання всього мого життя. Ми святкуватимемо сьогодні, завтра і завжди. Дякую за все, я тебе люблю", – написала Рокуццо під світлиною.

Нагадаємо, пара знайома ще з дитинства, а офіційний шлюб уклала в червні 2017-го. Антонелла та ЛІонель виховують трьох синів – Тьяго, Маттео і Чіро.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Антонелла Рокуццо Дружини футболістів
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