Мессі з коханою знялися у кліпі репера Residente – пристрасний поцілунок лідера Барселони підірвав мережу

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі та ще кілька спортивних знаменитостей стали героями нового відео реп-виконавця з Пуерто-Ріко Residente.

Репер презентував кліп на пісню Antes Que el Mundo Se Acabe, присвячену коханню у важкі часи пандемії.

"Футбол не вмер, він танцює на цих сторінках": Роналду, Неймар та інші зірки у ролі носіїв труни зі знаменитого відео

У відео Residente задіяні 113 пар зі всього світу, які ніжно цілуються у кадрі. Серед десятків пересічних людей знайшлося місце і кільком зіркам спорту. Зокрема, Мессі палко розцілував свою дружину Антонеллу, а форвард туринського Ювентуса Пауло Дибала – свою дівчину Оріану Сабатіні.

Футбольних уболівальників найбільш вразив саме поцілунок Мессі. Одні розкритикували аргентинця за зайву експресивність, інші – за слабку техніку поцілунка.