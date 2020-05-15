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Мессі з коханою знялися у кліпі репера Residente – пристрасний поцілунок лідера Барселони підірвав мережу

18:40 443 Читать на русском
Мессі з коханою знялися у кліпі репера Residente – пристрасний поцілунок лідера Барселони підірвав мережу
Мессі та Дибала / фото із соцмереж

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі та ще кілька спортивних знаменитостей стали героями нового відео реп-виконавця з Пуерто-Ріко Residente.

Репер презентував кліп на пісню Antes Que el Mundo Se Acabe, присвячену коханню у важкі часи пандемії.

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У відео Residente задіяні 113 пар зі всього світу, які ніжно цілуються у кадрі. Серед десятків пересічних людей знайшлося місце і кільком зіркам спорту. Зокрема, Мессі палко розцілував свою дружину Антонеллу, а форвард туринського Ювентуса Пауло Дибала – свою дівчину Оріану Сабатіні.

Футбольних уболівальників найбільш вразив саме поцілунок Мессі. Одні розкритикували аргентинця за зайву експресивність, інші – за слабку техніку поцілунка.

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Теги
Ювентус Ювентус Барселона Барселона Іспанія футбольні курйози Антонелла Рокуццо Овертайм Ліонель Мессі Ліонель Мессі Пауло Дибала Пауло Дибала
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