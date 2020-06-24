Жена Месси трогательно поздравила любимого с днем рождения

Лионель с женой и детьми / Фото из соцсетей

Антонелла Рокуццо в который раз подчеркнула любовь и верность своему мужу – форварду Барселоны Лионелю Месси.

Избранница шестикратного обладателя "Золотого мяча" в Instagram опубликовала совместную фотографию с Лео, поздравив его с 33-летием.

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"Поздравляю любовь всей моей жизни. Мы будем праздновать сегодня, завтра и всегда. Спасибо за все, я тебя люблю", – написала Рокуццо под фотографией.

Напомним, пара знакома с детства, а официальный брак заключила в июне 2017 года. Антонелла и Лионель воспитывают трех сыновей – Тьяго, Маттео и Чиро.

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