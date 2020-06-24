toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ БАРСЕЛОНА

Жена Месси трогательно поздравила любимого с днем рождения

17:15 - Читати українською
Жена Месси трогательно поздравила любимого с днем рождения
Лионель с женой и детьми / Фото из соцсетей

Антонелла Рокуццо в который раз подчеркнула любовь и верность своему мужу – форварду Барселоны Лионелю Месси.

Избранница шестикратного обладателя "Золотого мяча" в Instagram опубликовала совместную фотографию с Лео, поздравив его с 33-летием.

Месси с любимой снялись в клипе рэпера Residente – страстный поцелуй лидера Барселоны подорвал сеть

"Поздравляю любовь всей моей жизни. Мы будем праздновать сегодня, завтра и всегда. Спасибо за все, я тебя люблю", – написала Рокуццо под фотографией.

Напомним, пара знакома с детства, а официальный брак заключила в июне 2017 года. Антонелла и Лионель воспитывают трех сыновей – Тьяго, Маттео и Чиро.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа
14:11
334
Теги
Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания Антонелла Рокуццо Жены футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шаран может покинуть Александрию
    Україна — 13:19635 Шаран может покинуть Александрию
50
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Авангард
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук