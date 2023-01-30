"Отож у нас футбольні пабліки, молодці, похайпувалися? Саме тому ми з Русланом їх ніколи не читаємо, не даємо інтерв'ю, не відповідаємо! Життя й ваша робота тільки в цьому й полягають. Беріть приклад з таких журналістів, як Джанлука Ді Марціо чи Фабріціо Романо.

Маліновський обійнявся з росіянином після матчу чемпіонату Франції – Руслан пояснив свій вчинок

Саме тому вони там, а ви тут в інстаграмних пабліках шкодите своїм же футболістам і розводите бруд серед населення, розпалюючи ненависть один до одного. Кому дуже цікаво, знайдіть краще відео цього моменту. А тим, що ви розводите бруд у коментах, ви тільки допомагаєте цим паблікам пропіаритися завдяки чужого імені", – написала Роксана Маліновська у своєму Instagram.

Нагадаємо, Руслан Маліновський потрапив у неприємну ситуацію після поєдинку чемпіонату Франції з Монако, коли обійнявся з російським хавбеком Олександром Головіним.

Марсель не зумів дотиснути Монако в битві за Лігу чемпіонів – Маліновський знову один з найкращих