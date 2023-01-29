Франція, 20 тур

Марсель – Монако – 1:1

Голи: Санчес, 47 – Верету, 17 (авт)

Це була битва за путівку в Лігу чемпіонів. До звітного матчу відстань між командами становила 5 очок на користь провансальців. Нова команда Руслана Маліновського – найкраща у чемпіонаті Франції прямо зараз. Марсель виграв усі 6 останніх матчів, більшість із яких була проти прямих конкурентів. Зокрема, і проти сьогоднішнього суперника. Вдома Монако поступився 2:3, пропустивши вирішальний м'яч на 90+7. Монегаски також набрали чудову ходу, за останні 7 матчів втративши лише 5 очок (поразка від Марселя та нічия з Лор'яном).

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Очевидно, що чиясь серія повинна була обірватися. Марсель активно почав. Вже на 6 хвилині Маліновський змусив понервувати Нюбеля. Після потужного удару здалеку від українця голкіпер з великими проблемами відбив перед собою. На щастя для гостей, на добиванні нікого з суперників не виявилося. Надалі Монако перехопив ініціативу й цілковито перегравав провансальців. У першому таймі господарі поля опинилися у тіні й повинні дякувати, що пропустили лише один м'яч. Фатальним став стандарт, після подачі з якого Верету ефектно зрізав у власні ворота. Ще кілька моментів змарнував Бен-Єддер, а у Марселя гра в атаці не пішла.

Ігор Тудор продуктивно провів паузу між таймами, перебудувавши команду. Фахівець відразу по перерві зробив лише одну заміну, але вона мала серйозні наслідки. Команда змінила ігрову схему, кілька гравців змінили свої позиції. Проте головне, що задум спрацював. Знадобилося лише 2 хвилини, аби відігратися. Тавареш, який перемістився праворуч, сильно пробив із гострого кута. Нюбель знову відбив перед собою. Але цього разу за це довелося поплатитися. Алексіс Санчес встиг скористатися подарунком голкіпера, закотивши в порожні ворота.

Монако так і не зміг оговтатися. Команди ніби помінялися місцями. Тепер уже Марсель домінував і створював момент за моментом. Таварешу так і не змогли знайти протидію. Португалець постійно звільнявся з-під опіки та знаходив шанси пробивати. Цілком міг зробити Маліновського асистентом, але удар вийшов дуже невдалим. Зрештою, рахунок більше не змінився. Провансальці втратили шанс піднятися на друге місце, але водночас не дозволили конкурентам наблизитися. Марсель залишився третім в таблиці, маючи у своєму активі 43 очки. Монако йде слідом, відстаючи на 5 пунктів.

Що стосується персонально Маліновського, то він видав дуже солідний поєдинок. Від статистичних порталів отримав оцінки, які вищі за сімку. Краще оцінили лише автора гола – Алексіса Санчеса. Українець відіграв 85 хвилин, за які встиг двічі пробити по воротах (один у площину, один заблокований), створити 4 шанси для партнерів, віддати три передачі у фінальну третину, здійснити три успішні спроби дриблінгу (100%), виконати 4 перехоплення та стільки ж разів відновити володіння для своєї команди. Хороша гра Руслана, який поступово стає важливим гравцем для Марселя.

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