Після гри між Марселем та Монако оператори вихопили Руслана Маліновського, який обійнявся після гри з Олександром Головіним. Такий вчинок, звичайно ж, не сподобався українським вболівальникам. Після гри Руслан перепросив за вчинок та спробував його пояснити.

Перерваний політ Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Марсель – Монако – 1:1

"Я хочу перепросити перед українцями за відповідь на жест гравця Монако. Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас в цей момент, але ті образи та хейт за секундну провину, порівняно з тим, що ми робимо для України та українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному виді спорту я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань", – написав Маліновський в Instagram.

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