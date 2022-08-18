Бергамаски готові пожертвувати одним із лідерів команди. Одна із цілей керівництва – омолодження складу. Продаж 29-річного Маліновського не лише допоможе її досягти, а дає шанс непогано заробити.

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За інформацією TuttoAtalanta, Лука Перкассі чекає від потенційних покупців пропозицію на щонайменше 20 мільйонів євро. Виручити більше Аталанті буде складно, адже реальних претендентів на Маліновського лише два. Це Тоттенхем та Ноттінгем Форест. При чому лондонці хотіли б спочатку оформити оренду.

Зазначимо, що за три роки в команді Джан П'єро Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний до літа 2023 року.

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