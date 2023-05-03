"Після Страсбура Руслан мав невелике ушкодження і досі грає через біль. Але це пов'язано ще й із тим, що тренер хоче знайти рішення, який склад є найбільш оптимальним. У нього була травма, а зараз декілька разів він не грав саме через тактику тренера.

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Найважливіше, що у Руслана з Ігором Тудором є діалог. Тренер пояснює, яке в нього завдання на ту чи іншу гру. І тому він каже: "Готуйся на наступну гру, цю ми зробимо більш атакувальною, а наступну, коли ти будеш грати, більш стриманою". Тому Руслан декілька матчів не грає", – сказала Роксана в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Руслан не потрапив до заявки на гру попереднього туру Ліги 1 проти Осера (2:1), а повний матч за Марсель востаннє провів ще 11 лютого з Клермоном (2:0). Загалом у поточному сезоні українець відіграв за провансальців 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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