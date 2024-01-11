Наставник "вершкових" на гру проти "матрацників" вирішив довірити місце в основі іспанському голкіперу, а не Андрію Луніну. Кепа припустився кількох помилок, які у підсумку призвели до голів. Після матчу Карло Анчелотті виправдав воротаря.

8 голів, помилки Кепи й божевільна кінцівка у відеоогляді матчу Реал – Атлетіко – 5:3

"Кепа провів хороший матч, дуже пристойний. Він нічого не міг зробити з голами. У третьому трохи завадив стрибок Морати. На фінал ми знову будемо обирати: або Кепа, або Лунін", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що у фіналі Реал зіграє проти переможця пари Осасуна – Барселона. Вирішальний матч Суперкубка Іспанії заплановано на 14 січня.

Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка