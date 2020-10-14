Молодий талант Динамо Ілля Забарний, який у поточному сезоні став основним гравцем "біло-синіх", має з ким розділити свої успіхи на футбольному полі.

Ілля Забарний лише кілька місяців тому став відомий широкому загалу поціновувачів футболу. Низка травм у Динамо призвели до того, що Мірча Луческу дав шанс молодому захиснику, який лише 1 вересня відсвяткував повноліття. 18-річний Забарний виходив на поле як в матчах УПЛ, так і зіграв всі 3 матчі у кваліфікації ЛЧ, допомігши Динамо вийти у груповий турнір вперше з 2016 року.

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Андрій Шевченко помітив успіхи дебютанта, запросивши його до лав національної збірної України. Звісно, десь динамівському центрбеку пощастило, адже через усім відомі причини наставник "синьо-жовтих" не зміг розраховувати на представників Шахтаря. Як наслідок, саме Забарний сенсаційно зіграв у трьох матчах збірної проти грандів світового футболу – Франції, Німеччини та Іспанії.

Ще недавно він був звичайним перспективним юнаком, а сьогодні грає проти найкращих команд світу – і це ще попереду поєдинки ЛЧ проти Ювентуса і Барселони. Безумовно, у такому кар'єрному стрибку є й заслуга другої половинки футболіста, яку звуть Ангеліна.

Дівчина, якій теж 18 років, навчається у Київському універсистеті імені Шевченка. Окрім навчання, займається розкруткою свого інтернет-магазину одягу в Instagram. Їхні стосунки тривають вже більше двох років, а нещодавно пара почала жити разом – сам Забарний зізнався, що до досягнення повноліття він мешкав разом з батьками. Як можна помітити на світлинах, обраниця Забарного теж вболіває за Динамо – причому стала це робити ще до того, як її коханий "засвітився" на всю Україну.

"Не скажу, що це стрес, бо я з'їхався з рідною мені людиною, яка мені до душі. Жодних запар, клопотів. Вона мені в усьому допомагає. Тому я вважаю, що це плюс", – заявив захисник Динамо.

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