Скандально відома аргентинська модель перевершила саму себе новим гарячим дописом у соціальних мережах.

Ікарді не може зосередитись лише на футболі

33-річна дружина форварда ПСЖ Мауро Ікарді засвітила принадами... на коні. Так, для чергової фотосесії сексапільна Ванда Нара обрала благородного скакуна, який був змушений виконувати значно скромнішу роль, ніж його легендарний пращур – бикоголовий Буцефал.

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За якусь добу гаряча світлина зібрала 330 тисяч "вподобань".

Цікаво, що поки гаряча пасія Ікарді знімається для глянцю, той майже не отримує ігрової практики в ПСЖ. Раніше повідомлялось про можливе повернення в Італію, але агент 27-річного форварда наразі займається цікавішими справами.

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