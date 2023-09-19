"Ми були різні. Темперамент важкий і в нього, і в мене. Ми просто не змогли ніяк. Комунікації не було адекватної. Були постійні сварки і так далі. Були сильні ревнощі. Не дай боже мені фото в купальнику – це все. Зараз ми, звісно, не спілкуємось.

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Його образи, які були в Інтернеті – це лише частина того, що я чула у свій бік. Образа, що я з ним розійшлась? Мабуть, так, але я не розумію чого, бо розійшлися ми дуже некрасиво з його боку. Він, мабуть, більше цього хотів.

Я ніколи про це не казала, але коли я вже зустрічалась з Юхимом, він мені телефонував. Він не знав, що ми зустрічаємось. Я не взяла слухавку і заблокувала його. А потім через декілька тижнів я опублікувала фото з Юхимом", – зізналась Анастасія у розмові з Анною Ребровою.

Нагадаємо, дружина Юхима Коноплі зустрічалась з Денисом Поповим до весни 2020 року, а у грудні закрутила роман з захисником Шахтаря.

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