"Мы были разные. Темперамент тяжелый и у него, и у меня. Мы просто не смогли никак. Коммуникации не было адекватной. Были постоянные ссоры и так далее. Была сильная ревность. Не дай бог мне фото в купальнике – это все. Сейчас мы, конечно, не общаемся.

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Его оскорбления, которые были в Интернете – это лишь часть того, что я слышала в свою сторону. Обида, что я с ним разошлась? Видимо, да, но я не понимаю почему, потому что разошлись мы очень некрасиво с его стороны. Он, наверное, больше этого хотел.

Я никогда об этом не говорила, но когда я уже встречалась с Ефимом, он мне звонил. Он не знал, что мы встречаемся. Я не взяла трубку и заблокировала его. А потом через несколько недель я опубликовала фото с Ефимом", – призналась Анастасия в разговоре с Анной Ребровой.

Напомним, жена Ефима Конопли встречалась с Денисом Поповым до весны 2020 года, а в декабре закрутила роман с защитником Шахтера.

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