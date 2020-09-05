Гомес вполне наслаждается отпуском – игрок Аталанты снял неожиданное видео в Tik Tok вместе со своей женой, которое понемногу подрывает сеть.

Гомес установил рекорд века в Серии А

На видео Алехандро с хорошим настроением подходит к холодильнику, берет бутылку холодного пива и счастлив хочет вернуться в комнату. Однако увидев свою любимую, лидер Аталанты быстро отказывается от этой идеи и возвращает пиво на "законное" место.

К слову, Серия А начнется 19 сентября, а команда Малиновского и Гомеса сыграет первый матч чемпионата аж 26 числа против Торино на выезде.

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