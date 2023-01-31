Як відомо, зараз Дані Алвес перебуває у в'язниці без права внесення застави. Захисника збірної Бразилії підозрюють у згвалтуванні, яке начебто сталося 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони. Футболісту загрожує від 4-х до 12-ти років ув'язнення. Низка доказів свідчать проти Алвеса, а сам бразилець зізнався, що статевий акт дійсно був, проте стверджує, що все було за згодою.

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Однак особисте життя 39-річного Дані Алвеса вже дало тріщину. Дружина футболіста Джоана Санс заявила, що хоче з ним розлучитися. Вона вже повідомила чоловіку про своє рішення, повідомляє Marca з посиланням на El Programa de Ana Rosa.

Нещодавно 29-річна іспанська модель видалила з Instagram усі спільні фото з бразильцем. Рішення жінки є обдуманим і виваженим – дружина Алвеса не сумнівається у правдивості слів дівчини, яка заявила, що він її згвалтував. Ба більше, Джоана Санс, яка перебуває у шлюбі з футболістом з 2017 року, шкодує про свої перші заяви з підтримкою чоловіка.

Нагадаємо, одразу після резонансного скандалу мексиканський Пумас, за який виступав Дані Алвес, оголосив про розрив контракту з найтитулованішим футболістом світу.

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