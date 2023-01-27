Адвокат бразильця Крістобаль Мартель озвучив нові подробиці у справі легенди Барселони.

"Це демонічно-диявольська схема": брат Дані Алвеса – про секс-скандал із легендою Барселони

"Мій клієнт готовий прийняти будь-які умови для виходу з в'язниці – велика застава, браслет для стеження, щоденні відвідування відділку. Раніше Алвес заперечував сексуальні контакти з позивачем, але насправді вони були. Він сказав неправду суто заради збереження свого шлюбу. Він був шокований і намагався приховати свою зраду від дружини", – цитує Мартеля Marca.

Нагадаємо, наразі слідство щодо дій Алвеса триває. Футболісту загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі за нібито зґвалтування дівчини у нічному клубі Барселони.

Топ-11 друзів Мессі по тюрмі: контрабандист, гвалтівник і мисливець на повій