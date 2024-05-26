У неділю відбулись останні матчі у завершальному 26-му турі третього з силою дивізіону. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 26-й тур

Скала 1911 – Дружба – 0:1

Гол: Сторчоус, 70

Локомотив Київ – Чайка – 1:1

Голи: Блазунь, 46 – Кальчук, 71

Рух-2 – Кудрівка – 2:2

Голи: Панченко, 45, Музичук, 73 – Волошин, 27, Коваль, 66

Карпати-2 – Кремінь-2 – 0:0

Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари

Найбільшою інтригою останнього туру у Другій лізі була гра між Скалою і Дружбою. У разі перемоги мирівчани обходили у турнірній таблиці Звягель і ЮКСА та напряму виходили у Першу лігу. Перша половина зустрічі минула без голів, а в середині другого тайму гості таки дотисли стриян: Сторчоус головою замкнув навіс з правого флангу на дальню стійку.

Скала грала дуже самовіддано, намагаючись зачепитися за результат, попри те, що всі свої завдання на сезон вже виконала. Зрештою, Дружба вистояла, завоювала золото першості і напряму вийшла у Першу лігу. У матчах плей-офф за підвищення у класі ЮКСА зіграє з МФК Металург, а Звягель зустрінеться з Хустом.

У паралельних поєдинках, які вже нічого не вирішували, Локомотив розписав бойову нічию з Чайкою, яка ще до недавнього часу боролась за право на підвищення у класі.

Друга команда Руха, попри чутки про заборгованість із зарплатні, дала бій Кудрівці. Команди влаштували перестрілку, забивши на двох чотири голи.

У ще одному матчі дублі Карпат і Кременя розійшлись миром.

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