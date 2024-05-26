В воскресенье состоялись последние матчи в заключительном 26-м туре третьего по силе дивизиона. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 26-й тур

Скала 1911 – Дружба – 0:1

Гол: Сторчоус, 70

Локомотив Киев – Чайка – 1:1

Голы: Блазунь, 46 – Кальчук, 71

Рух-2 – Кудривка – 2:2

Голы: Панченко, 45, Музычук, 73 – Волошин, 27, Коваль, 66

Карпаты-2 – Кремень-2 – 0:0

Плей-офф за выход в Первую лигу: определились даты и потенциальные пары

Самой большой интригой последнего тура во Второй лиге была игра между Скалой и Дружбой. В случае победы мировчане обходили в турнирной таблице Звягель и ЮКСА и напрямую выходили в Первую лигу. Первая половина встречи прошла без голов, а в середине второго тайма гости все-таки дожали стриян: Сторчоус головой замкнул навес с правого фланга на дальнюю штангу.

Скала играла очень самоотверженно, пытаясь зацепиться за результат, несмотря на то, что все свои задачи на сезон уже выполнила. В конце концов, Дружба выстояла, завоевала золото первенства и напрямую вышла в Первую лигу. В матчах плей-офф за повышение в классе ЮКСА сыграет с МФК Металлург, а Звягель встретится с Хустом.

В параллельных поединках, которые уже ничего не решали, Локомотив расписал боевую ничью с Чайкой, еще до недавнего времени боровшейся за право на повышение в классе.

Вторая команда Руха, несмотря на слухи о задолженность по зарплате, дала бой Кудровке. Команды устроили перестрелку, забив на двоих четыре гола.

В еще одном матче дубли Карпат и Кремня разошлись миром.

Кремень, Чернигов и Горняк-Спорт вылетели во Вторую лигу, Металлург и Хуст сыграют в плей-офф, легенда Динамо совершил чудо