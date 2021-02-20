Франкфуртці ошелешили чемпіона двома голами до перерви. Камада оформив гол+пас. Спочатку японець сам замкнув простріл Костіча, а потім відкинув м'яч під розкішний удар Юнеса у дев'ятку.

Айнтрахт здолав Баварію і продовжив безпрограшну серію до десяти матчів, Борусія М поступилась Майнцу

Баварія на 53 хвилині натякнула на камбек. Лєвандовскі відзначився 26 голом у чемпіонаті, однак зусиль поляка виявилося замало. 2:1 – Баварія вдруге поспіль втратила очки та перервала 8-матчеву серію без поразок у всіх турнірах.