Друге поспіль фіаско мюнхенців у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 2:1
19:37 - Читать на русском
Анйтрахт сенсаційно переміг Баварію в 22 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
12’ Даїчі Камада
31’ Амін Юнес
12’ Даїчі Камада
31’ Амін Юнес
Франкфуртці ошелешили чемпіона двома голами до перерви. Камада оформив гол+пас. Спочатку японець сам замкнув простріл Костіча, а потім відкинув м'яч під розкішний удар Юнеса у дев'ятку.
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Баварія на 53 хвилині натякнула на камбек. Лєвандовскі відзначився 26 голом у чемпіонаті, однак зусиль поляка виявилося замало. 2:1 – Баварія вдруге поспіль втратила очки та перервала 8-матчеву серію без поразок у всіх турнірах.
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