Франкфуртцы ошарашили чемпиона двумя голами до перерыва. Камада оформил гол+пас. Сначала японец сам замкнул прострел Костича, а затем отбросил мяч под роскошный удар Юнеса в девятку.

Айнтрахт одолел Баварию и продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей, Боруссия М уступила Майнцу

Бавария на 53 минуте намекнула на камбэк. Левандовски отличился 26 голом в чемпионате, однако усилий поляка оказалось мало. 2:1 – Бавария второй раз подряд потеряла очки и прервала 8-матчевую серию без поражений во всех турнирах.