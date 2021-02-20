Второе подряд фиаско мюнхенцев в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 2:1
19:37 - Читати українською
Анйтрахт сенсационно победил Баварию в 22 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
12’ Даичи Камада
31’ Амин Юнес
12’ Даичи Камада
31’ Амин Юнес
Франкфуртцы ошарашили чемпиона двумя голами до перерыва. Камада оформил гол+пас. Сначала японец сам замкнул прострел Костича, а затем отбросил мяч под роскошный удар Юнеса в девятку.
Айнтрахт одолел Баварию и продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей, Боруссия М уступила Майнцу
Бавария на 53 минуте намекнула на камбэк. Левандовски отличился 26 голом в чемпионате, однако усилий поляка оказалось мало. 2:1 – Бавария второй раз подряд потеряла очки и прервала 8-матчевую серию без поражений во всех турнирах.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter