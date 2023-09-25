"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про черговий раунд дербі, яке неодноразово траплялося бачити у фіналах Ліги чемпіонів.

Атлетіко набрав потужний хід на початку сезону, але швидко переповнив власний лазарет. Дієго Сімеоне перед мадридським дербі проти Реала не міг розраховувати на Де Пауля, Лемара, Сьоюнчу та юного Барріоса. На щастя, повністю відновився центрбек Хіменес, тож "кольчонерос" змогли зібрати основну лінію оборони.

Крім того, в старт повернувся капітан Коке, що мало додати Атлетіко контролю в центрі поля. Санті Ліно прогнозовано замінив Лемара на позиції лівого латераля, а проблеми в дистрибуції мали вирішуватись завдяки опусканням Грізманна в глибину.

Карло Анчелотті теж не міг зібрати основний склад. У поєдинку проти Уніона травми зазнав Карвахаль, замість якого випустили Васкеса. До відсутності Куртуа, Мілітао й Вінісіуса вже встигли звикнути, а от одночасна поява Модріча й Крооса в центрі здивувала. Вочевидь, план полягав у тому, щоб за їхньої допомоги долати інтенсивний пресинг Атлетіко.

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Хай там як, а план Карло Анчелотті провалився. У стартові 30 хвилин Реал навіть не мав моментів чи хоча б натяків на них – пригадується тільки вривання Беллінгема з падінням у штрафному, однак арбітр проігнорував епізод. Він трапився на самому початку зустрічі.

А от підопічні Дієго Сімеоне відкрили рахунок вже на 187-й секунді. Ліно відкрився на лівому фланзі, хитнув Васкеса й виконав подачу в центр штрафного – Мората ж відклеївся від Алаби й замкнув у дальній кут. 1:0!

Це найшвидший гол Атлетіко у мадридському дербі в Ла Лізі за останні 16 років.Мората став першим в історії кантерано Реала, якому вдалося відзначитись у воротах рідного клубу в матчі Ла Ліги, граючи за Атлетіко. Цікаво, що у поточному сезоні "королівський клуб" пропустив чотири голи головою – три з них провели вихованці Мадрида.

На 10-й хвилині господарі могли забивати внаслідок атаки другим темпом після кутового. Коке скидував м'яч кудись на лінію воротарського, Хіменес підставив голову, однак у ворота не влучив. А от Грізманну на 18-й хвилині це вдалося – Антуан замкнув подачу Сауля з лівого флангу, скориставшись черговою позиційною помилкою Алаби. 0:2!

Забити двічі до 18-ї хвилини у мадридському дербі в Ла Лізі "кольчонерос" не вдавалося з 2015 року. Грізманн записав у свій актив 9-й гол Реалу, хоча у попередніх 9-ти матчах проти "вершкових" він мовчав. Реал же пропустив два голи головою у даному дербі вперше з 1982 року.

В середині першого тайму гра вирівнялась. Підопічні Карло Анчелотті захопили контроль над м'ячем і навіть пробували створювати якісь моменти. Зокрема, на 30-й хвилині Камавінга стріляв з дистанції, а м'яч рикошетом від Сауля пішов під поперечку – Облак парирував, а потім ще й відбив замикання кутового від Вальверде.

Атлетіко відповів контратакою на 32-й, коли Льоренте увірвався на правий край штрафного та покотив м'яч під удар Саулю. Кепа врятував "вершкових", а вже на 35-й хвилині віце-чемпіон скоротив відставання у рахунку. Як це часто буває, забили гол з нічого – Савіч вибив подачу з кутового на Крооса, а той прибрав на замасі захисника й другим дотиком бахнув у лівий нижній. 1:1!

Цікаво, що за останні 13 років у Ла Лізі "бланкос" забили тільки 6 лонгшотів у ворота Атлетіко. Чотири з них виконав Кріштіану, а ще один належив Озілу. Втім, Реал мав забивати ще, адже "матрацники" вели у рахунку.

І Реал забив! Це сталося на 44-й хвилині. Родріго виконав закидання у штрафний, Рюдігер у боротьбі з Ермосо замкнути не зміг, а Алаба з меж воротарського поцілив у стійку – а від неї м'яч відскочив у напрямі Камавінги. Втім, гол француза не зарахували через мінімальний офсайд.

Відпочивати команди відправились за переваги підопічних Дієго Сімеоне. Карло Анчелотті у роздягальні вирішив провести заміну, кинувши у бій Хоселу. Цей хід читався, адже у першому таймі не було кому чіплятись за кроси та закидання в штрафному. Реал перейшов на 4-4-2 з ромбом, в той час як Ель Чоло замінив Коке на Вітселя. Вочевидь, капітан ще не готовий до повних матчів.

Втім, всього через півхвилини після відновлення гри Атлетіко шокував Реал третім голом. Його провів всюдисущий Мората. Ліно відкрився зліва, прийняв м'яч і перевів його на Гріманна, а той віддав передачу Саулю – Васкес не зміг її перехопити, дозволивши виконати подачу на Альваро. 3:1!

Таким чином, "королівський клуб" пропустив три голи головою вперше за п'ять років (востаннє це трапилось у зустрічі з Жироною), а Атлетіко забив головою тричі вперше з 2015-го. Мората ж став лишень одним із п'яти футболістів у історії, яким вдалося відзначитись голом Реалу в перші 5 хвилин кожного з таймів.

"Матрацники" могли зробити рахунок непристойним, однак після подачі з кутового Ермосо поцілив у поперечку. "Вершкові" ж були дезорієнтовані. Карло Анчелотті довелося провести потрійну заміну на 57-й хвилині, кинувши у бій Начо, Менді й Чуамені. Цей хід допоміг освіжити гру Реала.

Так, на 62-й Родріго прийняв пас від Вальверде й щільно стріляв у ближній кут, та ще й з рикошетом від Савіча. М'яч пролетів поруч з карксом. На 64-й же Хоселу скинув подачу з правого напівфлангу під удар бразильцю, але той знову поцілив у Савіча. Зрештою, на 70-й хвилині повз лівий нижній кут з дальньлї дистанції пробив Рюдігер – сфера пролетіла поруч зі стійкою.

І на цьому все... Подальші 20 хвилин пройшли без суттєвого загострення біля воріт Облака. Відверто кажучи, організовані по перерві моменти теж важко було назвати гольовими, та і загалом Реал створив дуже мало – команда награла всього на 1,1 xG. Атлетіко ж у компенсований час навіть міг добити вічного ворога, однак свіжий Депай, хитнувши Рюдігера, бахнув повз правий нижній.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко з рахунком 3:1. Реал зазнав першої поразки у сезоні.