Альмерія розташована на сході Андалусії, а Севілья є столицею автономної спільноти. Саме тому матч на Рамон Сачес Пісхуан між однойменними колективами мав право називатись андалусійським дербі – одним із багатьох. Чинний володар кубка Ліги Європи святкував у ньому розгромну перемогу.

Підопічні Хосе Луїса Менділібара забили двічі за хвилину. На 7-й рахунок відкрив Ен-Несірі, який замкнув подачу з кутового й влучив у поперечку, а потім головою ж зіграв на добиванні. На 8-й перевагу нервіонців подвоїв Люкебакіо – Доді підхопив відскок, обіграв двох на лінії штрафного та вистрілив у ближню дев'ятку.

Востаннє оформити 2:0 до 8-ї хвилини Севільї вдавалося аж 11 років тому, коли забивали Фасіо та покійний Рейєс. На 38-й же хвилині Сусо ефектно бахнув з дистанції у дальній кут, чим довів справу до розгрому – 3:0! За шість хвилин по перерві Ламела вколотив четвертий гол, замкнувши простріл з лівого флангу від Педроси.

Наприкінці зустрічі гості відквитали один м'яч з пенальті, але Кіке Салаc у компенсований час забив п'ятий гол. Фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу Севільї з рахунком 5:1 – і це лишень другий виграний нервіонцями матч у сезоні. Альмерія досі йде без перемог.