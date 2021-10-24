Україна, Друга ліга, група А, 15-й тур

Нива В – Лівий берег – 0:2

Голи: Петренко, 1, Співаков, 28 (пен.)

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Лівому берегу, якого напередодні потіснили з першої сходинки львівські Карпати, треба було обов'язково перемагати вінницьку Ниву, аби не розгубити триочкову перевагу над головним конкурентом. І кияни одразу ж взялись до справи – вже на першій хвилині Іван Петренко вивів гостей вперед. Навіс з лівого флангу головою не вдалось переправити у сітку – кіпер Ниви у падінні зреагував, а на добивання вже не встиг.

Вінничани одразу кинулись відігруватись: їм легко вдавалось доходити до меж штрафного майданчика, але подальші спроби загострити впевнено нейтралізовував захист Лівого берега. На 14-й хвилині Ксьонз міг відзначитись диво-голом: побачивши, що воротар вийшов далеко з воріт, він вирішив закинути йому "за комірець". Однак, сфера підступно влучила у поперечку і повернулась у поле. За мить він повторив свою спробу – цього разу м'яч пройшов поруч зі стійкою. В середині тайму арбітр угледів порушення у штрафному майданчику Ниви і призначив пенальті – Андрій Співаков розвів м'яч і голкіпера по кутах.

По перерві Запорожан зі стандарту закручував у лівий кут – Євген Шкарбан у падінні врятував Ниву від розгрому. В середині тайму Георгієв прострілював на Маляренка, але в останню мить захисник гостей встиг підставити ногу і нівелював загрозу. Згодом кумедний відскоко мало не приніс успіху вінничанам: після навісу з кутового захисники киян намагались вибити, сфера влучила у голову когось з гравців Лівого берега і відлетіла у стійку. Зрештою, гості довели матч до перемоги і, набравши 39 очок, піднялись на першу сходинку турнірної таблиці групи А. Нива з 18-ма пунктами залишилась сьомою.

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