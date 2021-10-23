У суботу у 15-му турі Другої ліги відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 15-й тур

Реал Фарма – Кристал – 2:1

Голи: Плачков, 15, Ратушняк, 58 – Калінін, 86

Карпати Галич – Епіцентр – 0:1

Гол: ?, 63

Нікополь – Скорук – 0:1

Голи: Мішуренко, 39

Суми – Перемога – 1:2

Голи: Пилипенко, 48 – Литвак, 18, Велев, 90

Тростянець – Енергія – 2:1

Голи: Полянський, 19, Гайван, 78 – Андрощук, 28

Чернігів – Чайка – 2:2

Гол: Зенченко, 23, Богдан, 90+3 – Лазаретс, 75, Бартошук, 87

Буковина – Любомир – 4:0 (після 1 тайму)

АФСК – Рубікон – 0:0 (після 1 тайму)

Балкани – Вовчанськ – 0:1 (після 1 тайму)

Вікторія – Полтава – 0:0 (після 1 тайму)

Таврія-Сімферополь – Яруд – 1:0 (після 1 тайму)

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Реал Фарма забив у ворота Кристала по м'ячу у кожному з таймів і впевнено вів до перемоги, коли на останніх хвилинах пропустив від херсонців диво-гол. Калінін вирішив пробити з далекої відстані і парашутом закинув за комірець кіперу одеситів. На щастя для господарів, на більше супернику не вистачило часу.

Галицькі Карпати пропустили єдиний м'яч від Епіцентра після стандарту: після навісу з правого флангу м'яч головою було переправлено у сітку.

Тротянець не без проблем здолав новокаховську Енергію, а Скоруку вистачило одного гола у ворота Нікополя, аби закріпитись на другій сходинці групи А.

Один з аутсайдерів групи Б – Суми – зумів зрівняти у матчі з Перемогою на початку другого тайму. Гостям вдалось врятувати три очки лише на останній хвилині матчу.

Справжній трилер влаштували Чернігів та Чайка. У дербі номінальні господарі забили першими і лише у другій половині другого тайму Чайка зуміла спочатку відновити статус-кво, а згодом і вийти вперед. Лише у доданий до матчу час Богдан зумів врятувати для Чернігова очко.

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