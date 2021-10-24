Украина, Вторая лига, группа А, 15-й тур

Нива В – Левый берег – 0:2

Голы: Петренко, 1, Спиваков, 28 (пен.)

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Левом берегу, которого накануне потеснили с первой строчки львовские Карпаты, надо было обязательно побеждать винницкую Ниву, чтобы не растерять трехочковое преимущество над главным конкурентом. И киевляне сразу же взялись за дело – уже на первой минуте Иван Петренко вывел гостей вперед. Навес с левого фланга головой не удалось переправить в сетку – кипер Нивы в падении среагировал, а на добивание уже не успел.

Винничане сразу бросились отыгрываться: им легко удавалось доходить до пределов штрафной, но дальнейшие попытки обострить уверенно нейтрализовала защита Левого берега. На 14-й минуте Ксенз мог отличиться чудо-голом: увидев, что вратарь вышел далеко из ворот, он решил забросить ему "за шиворот". Однако, сфера коварно попала в перекладину и вернулась в поле. Через мгновение он повторил свою попытку – на этот раз мяч прошел рядом со штангой. В середине тайма арбитр усмотрел нарушение в штрафной Нивы и назначил пенальти – Андрей Спиваков развел мяч и голкипера по углам.

После перерыва Запорожан со стандарта закручивал в левый угол – Евгений Шкарбан в падении спас Ниву от разгрома. В середине тайма Георгиев простреливал на Маляренко, но в последний момент защитник гостей успел подставить ногу и нивелировал угрозу. Впоследствии смешной отскок чуть было не принес успех винничанам: после навеса с углового защитники киевлян пытались выбить, сфера попала в голову кого-то из игроков Левого берега и улетела в штангу. В конце концов, гости довели матч до победы и, набрав 39 очков, поднялись на первую строчку турнирной таблицы группы А. Нива с 18-ю пунктами осталась седьмой.

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