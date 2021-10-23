Друга ліга, 15-й тур

Карпати Львів – Мункач – 1:0

Гол: Кожанов, 28 (пен.)

Обидва колективи обережно розпочали – немов у розвідці. Але в середині першого тайму Мункач "зірвався", а точніше – Василь Луців, який зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті.

Друга ліга: Карпати Галич поступились Епіцентру, бойова нічия у чернігівському дербі, Балкани застрибнули у трійку

До позначки впевнено підійшов штатний пенальтист та капітан "левів" Денис Кожанов. Розбіг, удар, гол – сфера і воротар опинились по різних кутах. Для Кожанова це шостий м'яч у шести останніх зустрічах. Львів'яни на перерву пішли з мінімальною перевагою, а у другому таймі грамотно вберегли свої володіння від пропущених м'ячів.

Мирослав Липко зафіксував мінімальну звитягу Карпат, яка дозволила їм набрати 36 залікових балів та зрівнятись за очками з лідером Лівим берегом. Щоправда, на київську команду завтра ще очікує матч проти вінницької Ниви. Мункач же з 23 пунктами залишився на шостій сходинці групи А Другої ліги.

Турнірна таблиця Другої ліги