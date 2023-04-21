Друга ліга, 13-й тур

МФК Металург-2 – Реал Фарма – 1:1

Голи: Толок, 29 – Барсуков, 22

Хуст – Кремінь-2 – 4:0

Голи: Мердєєв, 2, Луців, 52 (пен.), 56, 66

Реал Фарма забив на екваторі першого тайму, але не менш швидко суперник відігрався. По перерві голів вболівальники не побачили. Одесити залишились на 4 сходинці з 21 очком, запоріжці йдуть сьомими у турнірній таблиці.

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Куди цікавіше було на Закарпатті. Хуст розтрощив Кремінь-2. Головним героєм став Петро Луців, який оформив хет-трик за 14 хвилин другого тайму.

Перемога дозволила Хусту закріпитись на 6 сходинці Другої ліги. Друга команда Кременя залишилась на передостанній сходинці з 4 очками.

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