Стартовал 13 тур Второй лиги. Результаты узнайте в этой новости.

Вторая лига, 13-й тур

МФК Металлург-2 – Реал Фарма – 1:1

Голы: Толок, 29 – Барсуков, 22

Хуст – Кремень-2 – 4:0

Голы: Мердеев, 2, Луцев, 52 (пен.), 56, 66

Реал Фарма забил на экваторе первого тайма, но не менее быстро соперник отыгрался. После перерыва голов болельщики не увидели. Одесситы остались на 4 строчке с 21 очком, запорожцы идут седьмыми в турнирной таблице.

Первая лига пополнится 5 клубами – журналист назвал команды, проходящие аттестацию ПФЛ

Куда интереснее было в Закарпатье. Хуст разбил Кремень-2. Главным героем стал Петр Луцив, оформивший хет-трик за 14 минут второго тайма.

Победа позволила Хусту закрепиться на 6 строчке Второй лиги. Вторая команда Кременя осталась на предпоследней строчке с 4 очками.

Динамо победило Шахтер в чемпионате U-19 и вышло на 2 место – на глазах Суркиса забили 5 мячей