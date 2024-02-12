Друг Луніна отримав новий контракт від учасника плей-офф ЛЧ – Барселона та Реал його не оцінили
Реал Сосьєдад на багато років гарантував майбутнє одного з головних активів клубу.
Баскський клуб оголосив про продовження контракту з півзахисником Такефусою Кубо. Нова угода розрахована до 2029-го – на 2 роки довша за попередню.
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Кубо розпочинав свій європейський шлях у структурі Барселони, але був змушений повертатися додому. Потім японця запросив інший гранд – Реал, де півзахисник також не закріпився. У Мадриді Таке був одним з найближчих друзів Андрія Луніна.
Перехід у Реал Сосьєдад влітку 2022-го став проривом для Кубо. У нинішньому сезоні хавбек оформив 6 голів та 4 асисти у 27 матчах. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 60 млн євро, хоча мадридський Реал зберіг за собою 50% від потенціного перепродажу.
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