Реал Сосьєдад на багато років гарантував майбутнє одного з головних активів клубу.

Баскський клуб оголосив про продовження контракту з півзахисником Такефусою Кубо. Нова угода розрахована до 2029-го – на 2 роки довша за попередню.

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Кубо розпочинав свій європейський шлях у структурі Барселони, але був змушений повертатися додому. Потім японця запросив інший гранд – Реал, де півзахисник також не закріпився. У Мадриді Таке був одним з найближчих друзів Андрія Луніна.

Перехід у Реал Сосьєдад влітку 2022-го став проривом для Кубо. У нинішньому сезоні хавбек оформив 6 голів та 4 асисти у 27 матчах. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 60 млн євро, хоча мадридський Реал зберіг за собою 50% від потенціного перепродажу.

Zu zara mailua,

Zu zara aizkora,

Gu gara egurra,

Gu gara burnia.



Desde Japón hasta Donostia. Tan lejos y tan cerca. ?? ????, ?? ???? ?? ????.#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/N2YaRi7Y3C — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024

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